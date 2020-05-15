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Факты / Происшествия

Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик

В Желтых Водах в Днепропетровской области во время игр на воде утонул 11-летний мальчик.

Тело ребенка искали спасатели ГСЧС, которых вызвали свидетели трагедии.

Они рассказали, что вблизи улицы Потапова пятеро детей прыгали в воду с технического моста, и один мальчик не вынырнул из воды.

  • Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик
  • Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик
  • Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик
  • Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик
  • Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик
  • Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик
Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик / 3 фотографии

По состоянию на вечер 14 мая поиск тела ребенка не дал результатов. Удалось ли найти его до настоящего времени, пока не известно.

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В ГСЧС напомнили, что необходимо обратить особое внимание на объяснение правил поведения на воде детям.

Напомним, 28 марта в Харькове на Алексеевском водохранилище утонул мужчина, который хотел спасти ребенка.

Источник: ГСЧС

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