В одном из населенных пунктов Херсонской области 5 апреля около 19.00 на посту по охране моста солдат нарушил правила обращения с оружием.
По предварительным данным, он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил ему в бедро.
Ранение оказалось для потерпевшего смертельным.
Территориальное управление Государственного бюро расследований в Мелитополе расследует обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, повлекшее смерть военнослужащего, по ч. 2 ст. 414 УКУ.
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В случае доказательства вины солдату грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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На Херсонщине военный по неосторожности застрелил сослуживца / 2 фотографии
Недавно в Днепропетровской области мужчина застрелил полицейского, а затем пытался вывезти тело в багажнике.
Источник: ГБР