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Факты / Происшествия

На Херсонщине военный по неосторожности застрелил сослуживца

В одном из населенных пунктов Херсонской области 5 апреля около 19.00 на посту по охране моста солдат нарушил правила обращения с оружием.

По предварительным данным, он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил ему в бедро.

Ранение оказалось для потерпевшего смертельным.

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Мелитополе расследует обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, повлекшее смерть военнослужащего, по ч. 2 ст. 414 УКУ.

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В случае доказательства вины солдату грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

  • На Херсонщині військовий з необережності застрелив товариша
  • На Херсонщині військовий з необережності застрелив товариша
  • На Херсонщині військовий з необережності застрелив товариша
  • На Херсонщині військовий з необережності застрелив товариша
На Херсонщине военный по неосторожности застрелил сослуживца / 2 фотографии

Недавно в Днепропетровской области мужчина застрелил полицейского, а затем пытался вывезти тело в багажнике.

Источник: ГБР

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