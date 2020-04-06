На Херсонщине военный по неосторожности застрелил сослуживца

В одном из населенных пунктов Херсонской области 5 апреля около 19.00 на посту по охране моста солдат нарушил правила обращения с оружием.

По предварительным данным, он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил ему в бедро.

Ранение оказалось для потерпевшего смертельным.

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Мелитополе расследует обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, повлекшее смерть военнослужащего, по ч. 2 ст. 414 УКУ.

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В случае доказательства вины солдату грозит лишение свободы на срок до 10 лет.