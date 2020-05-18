У Київській області заступник командира з тилу – начальник тилу однієї з військових частин організував злочинну групу, яка налагодила механізм списання та збуту пального, що надходило для забезпечення 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади ЗСУ, через мережу приватних АЗС.

У злочинній схемі були задіяні як військові, так і цивільні.

Лише за березень-травень 2020 року ДБР викрило чотири факти вивезення із військової частини понад 60 тонн пального на 1,3 млн грн.

Окрім цього, перевіряється інформація щодо привласнення впродовж 2018-2020 років паливно-мастильних матеріалів ЗСУ на загальну суму понад 10 млн грн.

Днями під час вивезення 15 тонн викраденого палива слідчі ДБР затримали трьох учасників злочинної групи, а також провели 20 обшуків.

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В організатора групи вони знайшли таємний схрон, звідки вилучили $51,3 тис.

Усім повідомлено про підозру, вирішується питання щодо відсторонення військовослужбовців від посад та обрання запобіжних заходів.















Військові ЗСУ вкрали з частини пального на 10 млн грн – ДБР / 4 фотографии

Відкрито провадження за фактами вимагання, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, а також викрадення військовослужбовцями військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 189 та ч. 3 ст. 410 ККУ).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Нещодавно у Павлограді Дніпропетровської області співробітники ДБР викрили двох військовослужбовців на збуті наркотичних і психотропних речовин.