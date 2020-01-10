В Павлограде Днепропетровской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух военнослужащих, которые вместе с гражданским мужчиной, наладили сбыт наркотических и психотропных веществ.

– Следователи ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим одной из воинских частей, которая базируется в городе Павлоград и гражданскому лицу. Их подозревают в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также в незаконном сбыте психотропных веществ, – рассказали в пресс-службе ГБР.

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Во время обыска по месту жительства у подозреваемых изъяли пистолет, патроны, вещества внешне похожи на наркотические, а также более 200 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается. Военнослужащим и их сообщнику грозит наказание по ч.1 ст.307 УК Украины в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.



























В Павлограде военные наладили сбыт наркотиков – им грозит до 8 лет тюрьмы / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе правоохранители передали на утилизацию почти четыре тонны наркотиков, которые СБУ изымала в пределах противодействия обороту психотропных веществ.