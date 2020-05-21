В Пакистане мужчина расстрелял сестер из-за видео с поцелуем

В Пакистане полиция арестовала мужчину за убийство двух девушек. Причиной стало то, что видео, на котором девушки целуются с мужчиной, обрело популярность в соцсетях. Ведь подобное поведение для консервативных регионов Пакистана считается неприемлемым.

Мухаммеда Аслама подозревают в расстреле юных девушек 16 и 18 лет, которые приходятся ему двоюродными сестрами.

Мужчина, который изображен на видео, и родственники погибших также находятся под стражей.

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Они были убиты на прошлой неделе в деревне Шамплан в районе Гарем на границе племенных округов Северный и Южный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Этот район считается консервативным отдаленным регионом, где племенное право часто поддерживается федеральным законом.

Местные активисты ежегодно по стране насчитывают около 1 тыс. так называемых убийств чести.

Ранее Факты ICTV писали, что на Николаевщине в поселке Мешково-Погорелово произошло жестокое и загадочное убийство, которое потрясло жителей. Там зарубили и закопали тело 61-летнего мужчины. Однако свидетелей такой кровавой расправы не нашлось.