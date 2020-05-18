Труп нашли в яме: на Николаевщине убили и закопали мужчину

На Николаевщине в поселке Мешково-Погорелово произошло жестокое и загадочное убийство, которое потрясло жителей.

Там зарубили и закопали тело 61-летнего мужчины. Однако свидетелей такой кровавой расправы не нашлось.

Мужчина не выходил на связь с родственниками уже неделю. Сестра, которая живет на Житомирщине, несколько дней не могла дозвониться до брата, почувствовала неладное и вызвала полицию. Худшие опасения женщины подтвердились.

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Тело убитого мужчины нашли в яме. Труп с проломленным черепом на скорую завернули в одеяло и закопали у забора в его же собственном дворе.

Несчастном убийца разрубил голову. Следователи предполагают, что топором. Однако орудие убийства не нашли. Побоев или следов пыток на теле эксперты не обнаружили.

Среди вероятных версий убийства — попытка ограбления. И действительно, дом, который строил Евгений выглядит, как дворец на фоне обычных сельских домиков.

Возможно, кто-то положил глаз на хорошенький дом, решил, что внутри — просто неземные богатства. Но не ожидал, что хозяин будет дома.

Напомним, в селе Романовка на Житомирщине нашли убитым 50-летнего жителя.