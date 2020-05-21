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Факти / Надзвичайні події

У Пакистані чоловік розстріляв сестер через відео з поцілунком

У Пакистані поліція заарештувала чоловіка за вбивство двох дівчат. Причиною стало те, що відео, на якому дівчата цілуються з чоловіком, набуло популярності в соцмережах. Адже подібна поведінка для консервативних регіонів Пакистану вважається неприйнятною.

Мухаммеда Аслама підозрюються в розстрілі юних дівчат 16 і 18 років, які доводяться йому двоюрідними сестрами.

Чоловік, який зображений на відео, і родичі загиблих також знаходяться під вартою.

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Вони були вбиті минулого тижня в селі Шамплан у районі Гарем на кордоні племінних округів Північний і Південний Вазиристан в провінції Хайбер-Пахтунхва.

Цей район вважається консервативним віддаленим регіоном, де племінне право часто підтримується федеральним законом.

Місцеві активісти щорічно в країні нараховують близько 1 тис. так званих вбивств честі.

Раніше Факти ICTV писали, що на Миколаївщині в селищі Мішково-Погорілове сталося надзвичайно жорстоке й загадкове вбивство, яке приголомшило мешканців. Там зарубали й закопали на його ж подвір’ї 61-річного чоловіка. Однак свідків такої кривавої розправи не знайшлося.

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