PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Авиакатастрофа в Пакистане — первые видео с места трагедии

В Пакистане упал пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines. Известно, что лайнер рухнул на жилые дома.

На борту самолета пребывали 95 пассажиров и 8 членов экипажа.

Читайте: В Канаде разбился военный самолет, погибла капитан

Однако местные власти пока не говорят о жертвах катастрофы: ни о тех, кто был на борту, ни среди населения.

Самолет выполнял рейс из Лахора в Карачи.

На месте аварии работают спасатели и военные.

Ранее Факты ICTV уже рассказывали о том, что известно об авиакатастрофе в Пакистане, где пассажирский самолет упал на несколько домов, разрушив их.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка