Авиакатастрофа в Пакистане — первые видео с места трагедии

В Пакистане упал пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines. Известно, что лайнер рухнул на жилые дома.

На борту самолета пребывали 95 пассажиров и 8 членов экипажа.

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Однако местные власти пока не говорят о жертвах катастрофы: ни о тех, кто был на борту, ни среди населения.

Самолет выполнял рейс из Лахора в Карачи.

На месте аварии работают спасатели и военные.

Ранее Факты ICTV уже рассказывали о том, что известно об авиакатастрофе в Пакистане, где пассажирский самолет упал на несколько домов, разрушив их.