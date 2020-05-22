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Факти / Надзвичайні події

Авіакатастрофа у Пакистані – перші відео з місця трагедії

У Пакистані впав пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines. Відомо, що лайнер рухнув на житлові будинки.

На борту літака перебували 95 пасажирів і 8 членів екіпажу.

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Однак місцева влада поки не говорить про жертви катастрофи: ні про тих, хто був на борту, ні серед населення.

Літак виконував рейс з Лахора у Карачі.

На місці аварії працюють рятувальники і військові.

Раніше Факти ICTV вже розповідали про те, що відомо про авіакатастрофу в Пакистані, де пасажирський літак впав на кілька будинків, зруйнувавши їх.

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