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Факты / Происшествия

В Николаеве нашли на территории школы подростка в алкогольной коме

В Николаеве на территории школы № 10 правоохранители нашли девочку-подростка, которая лежала на земле без сознания.

Ранее полиция получила сообщение о том, что во дворе школы на ул. Южной несовершеннолетние распивают спиртное.

Очевидцы рассказывают, что другие участники посиделок разбежались, увидев правоохранителей.

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Медики, которые приехали на место происшествие, сделали вывод, что девочка, скорее всего, находится в состоянии алкогольной комы.

Пациентку экстренно доставили в Николаевскую областную детскую больницу, где диагноз подтвердился.

Ранее Факты ICTV писали, что 22 мая в Вышгороде убили ветеран АТО Игоря Корниенко из батальона Айдар. Полицейские задержали 16-летнего парня, який его ранил из охотничьего карабина.

Источник: Новости N

Фото: Dreamstime

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