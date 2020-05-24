В Николаеве нашли на территории школы подростка в алкогольной коме

В Николаеве на территории школы № 10 правоохранители нашли девочку-подростка, которая лежала на земле без сознания.
Ранее полиция получила сообщение о том, что во дворе школы на ул. Южной несовершеннолетние распивают спиртное.
Очевидцы рассказывают, что другие участники посиделок разбежались, увидев правоохранителей.
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Медики, которые приехали на место происшествие, сделали вывод, что девочка, скорее всего, находится в состоянии алкогольной комы.
Пациентку экстренно доставили в Николаевскую областную детскую больницу, где диагноз подтвердился.
Ранее Факты ICTV писали, что 22 мая в Вышгороде убили ветеран АТО Игоря Корниенко из батальона Айдар. Полицейские задержали 16-летнего парня, який его ранил из охотничьего карабина.
Источник: Новости N