У Миколаєві знайшли на території школи підлітка в алкогольній комі

У Миколаєві на території школи №10 правоохоронці знайшли непритомну дівчинку-підлітка, яка лежала на землі.
Раніше поліція отримала повідомлення про те, що у дворі школи на вул. Південній неповнолітні розпивають спиртне.
Очевидці розповідають, що інші учасники посиденьок розбіглися, побачивши правоохоронців.
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Медики, які приїхали на місце події, зробили висновок, що дівчинка, найімовірніше, знаходиться у стані алкогольної коми.
Пацієнтку екстрено госпіталізували в Миколаївську обласну дитячу лікарню, де діагноз підтвердився.
Раніше Факти ICTV писали, що 22 травня у Вишгороді на Київщині убили ветерана АТО Ігоря Корнієнка з батальйону Айдар. Поліцейські затримали 16-річного хлопця, який його поранив з мисливського карабіна.
Джерело: Новости N