PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві знайшли на території школи підлітка в алкогольній комі

У Миколаєві на території школи №10 правоохоронці знайшли непритомну дівчинку-підлітка, яка лежала на землі.

Раніше поліція отримала повідомлення про те, що у дворі школи на вул. Південній неповнолітні розпивають спиртне.

Очевидці розповідають, що інші учасники посиденьок розбіглися, побачивши правоохоронців.

Читайте: У Дніпрі чоловік змусив свого сина продавати фейкові спецпропуски через Instagram

Медики, які приїхали на місце події, зробили висновок, що дівчинка, найімовірніше, знаходиться у стані алкогольної коми.

Пацієнтку екстрено госпіталізували в Миколаївську обласну дитячу лікарню, де діагноз підтвердився.

Раніше Факти ICTV писали, що 22 травня у Вишгороді на Київщині убили ветерана АТО Ігоря Корнієнка з батальйону Айдар. Поліцейські затримали 16-річного хлопця, який його поранив з мисливського карабіна.

Джерело: Новости N

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх