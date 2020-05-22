В Днепре продавали фейковые спецпропуска через Instagram

В Днепре по требованию отца 12-летний мальчик продавал поддельные спецпропуска для проезда в общественном транспорте через Instagram.

Стоимость одного такого “спецпропуска” составляла 350 гривен.

Мужчина работает на одном из предприятий города, которое предоставляет услуги пассажирских перевозок. В такую “коммерцию” он втянул и других членов своей семьи.

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— Имея доступ к бланкам официальной отчетности, он наладил изготовление и продажу через Интернет специальных билетов для проезда в общественном транспорте. В свою деятельность мужчина втянул и членов своей семьи, в том числе малолетнего сына, который размещал рекламу в социальной сети Instagram, — говорится в сообщении полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, Факты ICTV публиковали постановление Минздрава, как будет работать транспорт с 22 мая в Украине.