PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Днепре мужчина заставил своего сына продавать фейковые спецпропуска через Instagram

В Днепре по требованию отца 12-летний мальчик продавал поддельные спецпропуска для проезда в общественном транспорте через Instagram.

Стоимость одного такого “спецпропуска” составляла 350 гривен.

Мужчина работает на одном из предприятий города, которое предоставляет услуги пассажирских перевозок. В такую “коммерцию” он втянул и других членов своей семьи.

Читайте: Метро в Киеве, Харькове и Днепре не откроются одновременно — Ляшко

В Днепре продавали фейковые спецпропуска через Instagram

— Имея доступ к бланкам официальной отчетности, он наладил изготовление и продажу через Интернет специальных билетов для проезда в общественном транспорте. В свою деятельность мужчина втянул и членов своей семьи, в том числе малолетнего сына, который размещал рекламу в социальной сети Instagram, — говорится в сообщении полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, Факты ICTV публиковали постановление Минздрава, как будет работать транспорт с 22 мая в Украине.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка