Был в депрессии и пил: в Николаеве мужчина перерезал горло сожительнице

В Николаеве 55-летний мужчина набросился с ножом на свою 46-летнюю сожительницу и перерезал ей горло. Трагедия произошла во время одной из ссор.

В полиции сообщают, что ранее он уже порезал женщине руку ножом. Но тогда пострадавшая отказалась писать на него заявление.

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По словам полиции, мужчина объяснил убийство сожительницы тем, что во время карантина остался без работы и с тех пор, с горя, постоянно пил. Жена тоже от рюмки не отказывалась, но упрекала его в безденежье.

Сейчас мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно мужчина перерезал горло своей девушке.