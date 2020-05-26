В Одеській області 35-річна вагітна жінка зважилася позбутися своєї четвертої дитини.
О першій годині ночі діти подзвонили до рідної тітки і сказали, що мамі стало погано, і вона впала. Вони викликали швидку, і завезли в лікарню.
У жінки була сильна кровотеча. Вона навіть не сказала, що була вагітна.
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Жінка зробила собі ін’єкцію, якою спровокувала викидень.
Ін’єкція, яка спровокувала викидень, виявилася смертельною і для жінки. Медики боролися за її життя, але врятувати так і не змогли.
Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві чоловік перерізав горло співмешканці.