В Одеській області 35-річна вагітна жінка зважилася позбутися своєї четвертої дитини.

О першій годині ночі діти подзвонили до рідної тітки і сказали, що мамі стало погано, і вона впала. Вони викликали швидку, і завезли в лікарню.

У жінки була сильна кровотеча. Вона навіть не сказала, що була вагітна.

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Жінка зробила собі ін’єкцію, якою спровокувала викидень.

Ін’єкція, яка спровокувала викидень, виявилася смертельною і для жінки. Медики боролися за її життя, але врятувати так і не змогли.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві чоловік перерізав горло співмешканці.