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Факты / Происшествия

Нарушал карантин: в Кривом Роге женщина подстрелила прокурора

В Кривом Роге женщина подстрелила местного прокурора за то, что тот нарушал карантин.

Драма разыгралась возле ресторана, в котором отдыхала компания, в том числе, и сам прокурор. Но его любимой это не понравилось и она решила забрать мужчину домой.

Ехать он отказался, после чего женщина выстрелила в 32-летнего прокурора. Его доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

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Женщину сначала забрали в изолятор временного содержания, но раненный попросил отпустить его и снял все претензии.

Знакомые пары рассказали, что их отношения должны были уже закончиться свадьбой. Но теперь, из-за длительного лечения раненого и круглосуточного домашнего ареста подозреваемой, праздник придется отложить.

Ранее Факты ICTV писали, что в Житомирской области мужчина расстрелял семь человек из охотничьего ружья.

Источник: Надзвичайні новини

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