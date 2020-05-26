В Запорожье мошенники маскировались под банк и выманивали данные банковских карт

В Запорожье полиция и прокуратура выявили подпольный сall-центр, которий выманивал у доверчивых украинцев деньги.

Его обустроили в одной из квартир по ул. Седова.

— Злоумышленники с целью завладения денежными средствами, звонили и представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. При этом соблюдались конспирации путем укрытия своих номеров телефонов, — рассказал начальник Вознесеновского отделения полиции Сергей Морозов.

Читайте: Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн

В состав мошеннической организации входило около 20 человек.

— Работал сall-центр около месяца и имел доход более 100 тыс. гривен в неделю, — добавил начальник полиции.

В ходе обыска работники полиции изъяли 16 ноутбуков, 4 системных блока, 6 мобильных телефонов, черновые записи и 7 Sim-карт различных операторов.

Как писали Факты ICTV, руководитель центрального отделения государственного банка вывела со счетов 19 клиентов более миллиона гривен.

Без ведома клиентов она меняла информацию и создавала официальные банковские документы. Также проводила фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов.