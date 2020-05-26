У Запоріжжі шахраї маскувались під банк і виманювали дані банківських карт

У Запоріжжі поліція та прокуратура виявили підпільний сall-центр, який виманював в довірливих українців гроші.

Його облаштували в одній з квартир по вул. Сєдова.

– Зловмисники з метою заволодіння грошовими коштами, телефонували і представлялись працівниками банківських установ та випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. При цьому дотримувалися конспірації шляхом укриття своїх номерів телефонів, – розповів начальник Вознесенівського відділення поліції Сергій Морозов.

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До складу шахрайської організації входило близько 20 осіб.

– Працював сall-центр близько місяця та мав дохід понад ста тисяч гривень на тиждень, – додав начальник поліції.

В ході обшуку працівники поліції вилучили 16 ноутбуків, 4 системні блоки, 6 мобільних телефонів, чорнові записи та 7 Sim-карток різних операторів.

Як писали Факти ICTV, керівник центрального відділення державного банку вивела з рахунків 19 клієнтів більше мільйона гривень.

Без відома клієнтів вона змінювала інформацію та створювала офіційні банківські документи. Також проводила фіктивні операції зі зняття готівки з карткових рахунків.