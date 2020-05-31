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Факты / Происшествия

В ТРЦ Харькова забил метровый “фонтан”

31 мая в харьковском ТРЦ Караван произошло чрезвычайное происшествие: посреди помещения из-по плитки на полу забил метровый “фонтан” воды.

Видео разместили в одном из харьковских Telegram-каналов.

Помещение торгово-развлекательного центра моментально залило водой. Потоп произошел из-за прорыва пожарного гидранта в полу.

Читайте: В Киеве открывают ТРЦ — ограничения

Сотрудников и посетителей ТРЦ эвакуировали с помощью пожарной тревоги.

Напомним, 30 мая в Киеве после почти трех месяцев карантина открылись торгово-развлекательные центры. Ко дню открытия анонсировались скидки до 50-70%, поэтому уже второй день подряд в столице наблюдается ажиотаж. Парковки возле заведений забиты, а социальной дистанции в помещениях придерживаются далеко не все.

Источник: Tipichnoe-XTZ

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