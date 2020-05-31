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Факти / Надзвичайні події

У ТРЦ Харкова забив метровий “фонтан”

31 травня в харківському ТРЦ Караван сталася надзвичайна подія: посеред приміщення із-під плитки на підлозі забив метровий “фонтан” води.

Відео розмістили на одному з харківських Telegram-каналів.

Приміщення торгово-розважального центру швидко залило водою. Потоп стався через прорив пожежного гідранта у підлозі.

Читайте: У Києві відкривають ТРЦ – обмеження

Співробітників і відвідувачів ТРЦ евакуювали за допомогою пожежної тривоги.

Нагадаємо, 30 травня у Києві після майже трьох місяців карантину відкрилися торгово-розважальні центри. До дня відкриття анонсувалися знижки до 50-70%, тому вже другий день поспіль в столиці спостерігається ажіотаж. Парковки біля закладів забиті, а соціальної дистанції в приміщеннях дотримуються далеко не всі.

Джерело: Tipichnoe-XTZ

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