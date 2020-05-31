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Факты / Происшествия

Завалило кирпичом: на заброшенной ферме под Киевом погиб 13-летний мальчик

Тело 13-летнего мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории полуразрушенного животного комплекса в селе Гребни Кагарлыкского района.

Он приехал с родителями из Киева на дачу, пошел гулять 30 мая в 16.30 и не вернулся.

Мальчика мать с отцом сначала искали самостоятельно, а в полицию обратились только около 22.00.

К поискам привлекли правоохранителей и местных жителей.

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К сожалению, ребенка нашли мертвым под завалами кирпича на заброшенной ферме.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция ищет свидетелей трагедии, чтобы установить, что ребенок делал на ферме.

На покинутій фермі під Києвом загинув 13-річний хлопчик

Фото: Нацполіція

Напомним, неделю назад в Кагарлыкском отделении полиции произошло избиение и изнасилование 26-летней девушки. Двум подозреваемым копам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также из райотдела полиции по результатам первого служебного расследования уволили 10 сотрудников.

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