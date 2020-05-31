Тіло 13-річного хлопчика знайшли вночі під завалами цегли на території напіврозваленого тваринного комплексу у селі Гребні Кагарлицького району.

Він приїхав з батьками з Києва до дачного будинку, пішов гуляти 30 травня о 16.30 і не повернувся.

Хлопчика мати з батьком спочатку шукали самотужки, а до поліції звернулися лише близько 22.00.

До пошуків залучили правоохоронців та місцевих жителів.

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На жаль, дитину знайшли мертвою під завалами цегли на покинутій фермі.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліція шукає свідків трагедії, аби встановити, що дитина робила на фермі.

Нагадаємо, тиждень тому у Кагарлицькому відділку поліції сталося побиття та зґвалтування 26-річної дівчини. Двом підозрюваним копам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також з райвідділу поліції за результатами першого службового розслідування звільнили 10 працівників.