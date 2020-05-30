Сбежала под утро, когда все спали: новые подробности изнасилования в Кагарлыке

Групповое изнасилование 26-летней женщины в Кагарлыке Киевской области было спланированным, поскольку полицейские были хорошо знакомы с жертвой.

О новых деталях резонансного дела сообщил адвокат пострадавшей женщины Евгений Мельниченко.

— Знакомый (водитель автомобиля Опель) сказал, что подвезет в отдел полиции, потому что ее “вызывают”. Приказал взять паспорт. Ее уже ждали Николай (один из подозреваемых) и его младший подчиненный, оперативник.

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Адвокат добавил, что полицейские употребляли алкоголь всю ночь, поэтому утром женщина смогла убежать, пока те спали.

— Они пили спиртные напитки и заставляли это делать потерпевшую. Я так понимаю, от выпитого они устали уже под утро, и это позволило женщине сбежать из отдела полиции.

По официальной версии, Нелю в тот вечер вызвали как свидетеля. Хотели расспросить о магазинной краже в ее селе, к которой были причастны ее знакомые.

Главы села Ставы Владимир Михайленко рассказал, что местные жители уважают и помогают женщине.

— В сельском совете она не находится в списке неблагополучных семей, это обычная сельская семья. Она воспитывает 5-летнюю дочь с инвалидностью, ей недавно делали операцию и жители села помогали. Она образцовая мама, и ребенок у нее ухоженный.

Сама женщина пока хранит молчание и не выходит на улицу. Вполне возможно, что она еще не отошла от страшных событиях той ночи.

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Напомним, в Кагарлицком отделения полиции на Киевщине в ночь с 23 на 24 мая произошло избиение и изнасилование 26-летней девушки. Факты ICTV собрали самые важные подробности и авторитетные комментарии по этому делу.