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Факты / Происшествия

Отказалась от дочки: в Кривом Роге из окна роддома выпрыгнула девушка

В Кривом Роге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна роддома и умерла на месте. Перед трагедией она родила девочку.

После родов девушка заявила, что дочь ей не нужна.

По словам медиков, девушка нервничала и с кем-то обсуждала по мобильному побег из роддома.

Девушка не знала, какой у нее срок беременности и на учете не состояла. Она думала, что у нее первые месяцы.

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Она родила ребенка в машине скорой помощи по дороге в роддом. Девочка родилась на седьмом месяце и весила 1 кг. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в перинатальный центр.

Около 00.00 роженица исчезла, а утром ее тело нашли под окнами медучреждения.

Рассматривается версия самоубийства. Полиция открыла дело по части 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, утром 1 июня на улице Культуры в Харькова женщина выпрыгнула из окна 19-го этажа с младенцем на руках. 42-летняя харьковчанка не оставила никакой предсмертной записки.

Источник: Первый Городской

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