У Кривому Розі 19-річна дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку і померла на місці. Перед трагедією вона народила дівчинку.

Після пологів дівчина заявила, що дочка їй не потрібна.

За словами медиків, дівчина нервувала і з кимось обговорювала по мобільному втечу з пологового будинку.

Дівчина не знала, який у неї термін вагітності і на обліку не перебувала. Вона думала, що у неї перші місяці.

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Вона народила дитину в машині швидкої допомоги по дорозі в пологовий будинок. Дівчинка народилася на сьомому місяці і важила 1 кг.у вкрай важкому стані її доставили в перинатальний центр.

Близько 00.00 породілля зникла, а вранці її тіло знайшли під вікнами медзакладу.

Розглядається версія самогубства. Поліція відкрила справу за частиною 1 ст.115 КК України (Умисне вбивство).

Нагадаємо, вранці 1 червня на вулиці Культури в Харкові жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху з немовлям на руках. 42-річна харків’янка не залишила жодної передсмертної записки.

Джерело: Перший Міський