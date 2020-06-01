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Факты / Происшествия

Трагедия в Харькове: женщина с младенцем выпали с 19-го этажа

С многоэтажки на улице Культуры в Харькове 1 июня в 6.15 выпала мать с младенцем.

Полицейские, прибывшие на место трагедии, выяснили, что 42-летняя женщина, ее шестимесячный сын и 53-летний муж жили в доме на 19-м этаже.

Где был отец ребенка в момент трагедии, пока неизвестно.

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Возбуждено дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство, а также по факту смерти женщины — по ч.1 ст.115 с пометкой самоубийство.

Сложно даже представить, что могло подтолкнуть женщину убить себя и ребенка в такой праздник, как День защиты детей.

Устанавливаются все обстоятельства гибели матери с ребенком.

В Хмельницкой области ссора с мамой подтолкнула 13-летнюю девочку к самоубийству. Женщина потеряла работу из-за карантина, а ребенок хотел ей помочь, но попал в ловушку мошенников, которые забрали последние деньги. Она свела счеты с жизнью, бросившись со склона в глубокую реку.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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