В Кормянском районе Луганской области 44-летняя женщина издевалась над своей 14-летней дочерью.

Мать посадила ребенка на цепь и продержала в неволе сутки. Таким образом женщина пыталась перевоспитать дочь, чтобы та не убегала из дома.

Горе-мать пыталась контролировать ребенка даже ночью. Она привязала веревкой цепь к своей ноге, чтобы девочка не смогла освободиться.

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О домашнем насилии в местную полицию сообщил 59-летний сосед, к которому ребенок приполз и попросил о помощи.

Правоохранители освободили подростка и доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины. По факту незаконного лишения свободы проводится досудебное следствие.

В Украине во время карантина возросло количество фактов домашнего насилия.

В конце апреля страну всколыхнула трагедия в Харьковской области: в поселке Подворки мать зарезала собственную дочь. После жестокого убийства женщина отрезала голову своему ребенку, поместила ее в пакет, разделась и голая с пакетом и ножом гуляла по улицам населенного пункта.

Во время задержания женщина оказывала сопротивление полицейским, а в суде не позволяла разобраться в деле. Женщина отказывалась комментировать убийство и только повторяла, что ее ждет суд Божий. Сейчас женщина находится за решеткой, следствие по делу продолжается, а ее 13-летнюю дочь похоронили на кладбище в Подворках.