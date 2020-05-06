Домашнее насилие: причины и куда обращаться

Во время карантина людям приходится проводить большую часть времени дома. Сделано это для того, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Однако сейчас наблюдаются и негативные последствия ограничений. Одним из них стал рост домашнего насилия.

Факты ICTV рассказывают, почему такие случаи происходят, и что нужно делать, если дома царит насилие.

Причины насилия

— Во-первых, насилие было и будет проявляться всегда. Любого из нас насильно кормили, одевали, тащили домой или заставляли отдать только что захваченный в честном бою совочек. И так по кругу, — рассказала психолог Татьяна Доценко.

Мне видится несколько причин проявления насилия:

Желание доминировать

Это механизм подавления для достижения цели. Для удержания позиции владеющего ситуацией. Если говорить о супружеских отношениях, то доминантная позиция у менее эмоционально вовлеченного партнера. Второй, зависимый, боится потерять.

Неправильное распределение ролей в семье

Например, когда женщина в семье играет мужскую роль, нехарактерную психологически. Предполагается, что корни захвата женщинами мужских ролей исторически сложилась по окончании Второй мировой войны. Отсутствие доверительных отношений и, как следствие, отсутствие адекватных рычагов воздействия и контроля за поведением членов семьи.

Низкая ассертивность

Это неспособность управлять своим поведением и не зависеть от мнения окружающих. Социально приемлемая форма настаивать на своих правах. Ассертивность — важная составляющая самодостаточности личности.

Негативный опыт

Проявление жестокости в поведении может быть также результатом личного негативного жизненного опыта человека, который дал ему “основание” считать такой тип взаимоотношений универсальным. Детская травма, пережитая в раннем возрасте, разрушительный опыт, который заставляет человека вымещать на близких свои детские комплексы.

Компенсация неудовлетворенности

Вариант самоутверждения за счет более слабых, неспособных дать отпор и защитить себя.

Может ли помочь психолог?

Конечно, может, но проблема найти такого психолога. Во-первых, проводится работа над осознанием проблемы как таковой (так как агрессору и так хорошо живется). Специалист поможет вам проработать собственные проблемы.

Подчеркнуть значимость близких, сделать акцент на их страданиях как последствии насилия. Также он поможет контролировать поведение, закрепить новые реакции и формы поведения.

Психолог и эксперт по гендерной политике ООН Женщины в Министерстве внутренних дел Наталья Орловская рассказывает, что 90% жертв насилия — это женщины.

Около 50% женщин страдают от психологического насилия, еще почти треть от физического, экономического и сексуального.

— Как-то так сложилось в обществе, что даже определенные оскорбления считают как “нормой”, но любые словесные высказывания в адрес другого человека, которые унижают его достоинство — это проявление насилия и мы должны это понимать. Статистика говорит, что более 10% страдают от экономического насилия. На мой взгляд, причиной этому является то, что касается гендерных норм: когда женщина должна выполнять не только работу для материального обеспечения, но и значительное количество домашней работы, — рассказывает Орловская.

По ее словам увеличение домашнего насилия во время карантина особенно касается семей с агрессивными мужчинами, или если они не умеют контролировать свои эмоции.

Психолог верит, что домашнее насилие всегда можно предупредить, если есть соответствующее желание.

— Предупреждение насилия — это комплексный вопрос. Мы не можем говорить что это только должны выполнять какие-то государственные институты, ведь это еще и ответственность людей. На мой взгляд, важно популяризировать именно партнерские отношения, паритетные. То есть, когда должны учитываться особенности каждого человека, его умение, желание и возможности, — говорит Орловская.

Домашнее насилие — что делать?

В случае возникновения насилия в доме вы можете обратиться по следующим телефонам:

Полиция — 102 ;

Национальная горячая линия по предотвращению насилия — 0 800 500 335 или 386 ;

или ; Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи — (044) 458-27-67 или (044) 456-47-04 ;

или ; Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта — (044) 278-37-82 или (044) 483-35-61 ;

по делам семьи, молодежи и спорта — или ; Украинский фонд Благополучия детей — (044) 537-20-16 ;

фонд Благополучия детей — ; Противодействие торговле людьми (Ла Страда) — 0 800 500 335 или 116 123 ;

Противодействие насилию в семье (Ла Страда) — 0 800 500 335 или 116 123 ;

Защита прав детей (Ла Страда ) — 0 800 500 225 или 116 111 ;

Гендер и правозащита (Ла Страда) — 0 800 500 335 или 116 123 ;

Психологическая помощь — 063 605 94 10 или 050 030 59 48.

Сегодня в формате предоставления консультационных услуг клиентам по телефону работают дневные центры, созданные при поддержке UNFPA Украины. Пострадавшие лица могут воспользоваться услугами дневного центра в городах: Харьков, Славянск, Одесса, Херсон, Рубежное.

Дневной центр Право на здоров’я в Киеве работает как в оффлайн, так и в онлайн режиме. Но, учитывая карантин, лучше получать помощь онлайн или по телефону.

Если вы нуждаетесь в социально-психологической помощи, страдаете от насилия или оказались в сложной жизненной ситуации, то можете обратиться:

по адресу город Киев, улица Довженко, 2, кабинет 11, станция метро Шулявская (с 23.03.2020 пн-пт с 10.00 до 18.00);

скайпом к Liudmyla Sabadash (по всем вопросам) и Артему Герасименко (по юридическим вопросам);

по телефону (093) 743-78-33 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

В обычном режиме продолжают работать и большинство приютов, созданных при поддержке UNFPA Украины.

— Если домашнее насилие совершается в отношении ребенка — это родители ребенка или другие законные представители ребенка, родственники ребенка (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат, сестра), мачеха или отчим ребенка, а также орган опеки и попечительства — имеют право обратиться с заявлением о совершении домашнего насилия к нескольким инстанциям — от службы по делам детей до суда и органов полиции. Если жертвой домашнего насилия является взрослый, то он может обратиться с соответствующим заявлением как в социальные центры по оказанию помощи, так и в суд или органы полиции, — рассказывает адвокат Сергей Пошелюзный.

Что может сделать полиция?

Если же вы решили вызвать полицейских при признаках домашнего насилия, то они сначала проверят факт насилия.

— Во время проверки вызова работники полиции устанавливают факт насилия, и относительно обидчика составляют административный протокол по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и в дальнейшем рассматривается судом, — рассказали Фактам ICTV в ГУНП в Киеве.

В случае возникновения насилия в доме правоохранители рекомендуют обратиться в соответствующие структурные подразделения РГА, приюты для пострадавших от домашнего насилия и сети социальных служб для семьи, детей и молодежи.



Подвергались ли Вы домашнему насилию? Да, но никому не говорила об этом

Нет, но знаю подругу, которая подвергалась

Да, сообщила об этом в полицию

Нет, а что делать в таких случаях?

Никогда не подвергалась Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Украинским полицейским позволено вмешиваться во время возникновения случая домашнего насилия. Они могут запретить лицу, совершавшему насилие, находиться в жилье пострадавшего и контактировать с ним.











Домашнее насилие: причины и куда обращаться / 3 фотографии

Какое может быть наказание?

— Закон Украины О предотвращении и противодействии домашнему насилию вводит в стране уголовной ответственности за совершение домашнего насилия — общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет (статья 126-1 Уголовного кодекса Украины), — рассказывает адвокат.

Указанная статья Уголовного кодекса Украины вступила в силу с 11 января 2019 года.

Сегодня на практике к обидчикам могут быть применены следующие меры:

срочное запрещающее предписание;

ограничительное предписание;

постановка на профилактический учет и проведением с ним профилактической работы;

направление на прохождение программы для обидчиков.

Срочное запрещающее предписание может быть вынесено органами полиции по обидчику в случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия.



По закону обидчика могут обязать покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего, запретить ему находиться в месте жительства (нахождения) пострадавшего, а также запретить в любой способ контактировать с пострадавшим.

Суть ограничительного запретного предписания заключается в ограничении определенных прав обидчика с целью предотвращения или прекращения домашнего насилия. К наиболее распространенным на практике мер ограничительного характера относятся:

запрет находиться в месте совместного проживания (пребывания) с пострадавшим лицом;

ограничение общения с пострадавшим ребенком;

запрет приближаться на определенное расстояние к месту жительства (пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшим лицом;

запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшее лицо, если оно по собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику, преследовать его и любым способом общаться с ним;

запрет вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшим лицом или контактировать с ним через другие средства связи лично и через третьих лиц.

Право применять ограничительное предписание имеет исключительно суд, который и должен рассматривать такие заявления в течение 72 часов.

— Однако на практике, суды не только не придерживаются установленных сроков рассмотрения заявлений, но и безосновательно отказывают в их удовлетворении, поскольку в Украине еще не сформирована судебная практика по такой категории дел, а многие судьи, к сожалению, не обеспечивают тщательное и объективное рассмотрение такой категории дел, — добавил Пошелюзный.

Какие могут быть отягчающие обстоятельства?

— Совершение преступления в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях. То есть сам факт совершения домашнего насилия — насилия в отношении близких людей — свидетельствует о том, что такие действия являются отягчающим обстоятельством при назначении наказания обидчику.

Усугубит приговор обидчику и то, если это не первый случай агрессии, пострадала беременная женщина, находящаяся в служебной или материальной зависимости. Отягощающие обстоятельства также — преступления, совершенные под действием наркотиков или алкоголя, с особой жестокостью.

Может ли рассчитывать жертва домашнего насилия на компенсацию?

— Да, Законом установлено право лица, пострадавшего от домашнего насилия, требовать от обидчика, например, компенсации затрат на лечение, получения консультаций или на аренду жилья, снятого с целью предупреждения совершения домашнего насилия, — подытожил адвокат.

Почему это важно. Статистика домашнего насилия

По информации представителя президента в парламенте Ирины Луценко, ежегодно в Украине от насилия страдает около 150 тыс. женщин и это только тех, кто обращается в полицию, к психологам, в мобильные бригады.

По состоянию на 2017 год, Национальная полиция зарегистрировала около 60 тыс. заявлений, которые касаются домашнего насилия. Ежегодно от него погибают около 600 женщин.

В 2018 году в полицию Киева больше 6 тыс. раз сообщали о случаях домашнего насилия.

Последние мировые исследования говорят о том, что в 2013 году около 35% женщин сталкивались с домашним насилием.