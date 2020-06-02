Знайшли без одягу: у Запоріжжі дівчинка померла в нелегальному дитсадку

У Запоріжжі півторарічна Аліса померла в нелегальному дитячому садку, який організувала місцева мешканка у своїй квартирі.

За словами батьків, вони читали тільки позитивні відгуки про дитячий садок. Мати дівчинки поспілкувалася з “вихователькою” і ніяких підозр у неї не виникло.

Жінка вирішила відправити дитину на пробний день. Через годину чоловікові подзвонили і сказали, що дитина померла.

На місці була виявлена дівчинка без одягу, а вихователька не поспішала викликати швидку допомогу, тому медикам подзвонили батьки. Попередньо, дитина захлинулася блювотою. Чому Аліса була гола і точну причину смерті встановить слідство.

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Сусіди розповіли, що нелегальний дитячий садок працював і під час карантину. Жінка набирала туди всіх дітей – хворих на застуду і різного віку.

Також вона їх карала і закривала в темній кімнаті. Часто з квартири були чутні крики і дитячий плач.

Так звана вихователь виявилася за освітою масажистом і приймала клієнтів в квартирі, де організувала дитячий сад. Помічниками виявилися діти.

На відео опублікованих у соцмережі видно, як дівчинка масажує комусь ноги.

Жінка зараз перебуває вдома і не відповідає на дзвінки та повідомлення.

До слова, восени в Рівненській області 12 школярів були госпіталізовані в Здолбунівську центральну районну лікарню з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Виявилося, що учениця п’ятого класу пригостила однокласників цукерками з приводу святкування свого дня народження.

Діти, які отруїлися, вживали солодощі зі смаком перцю чилі, які були виготовлені в Китаї.