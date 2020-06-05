Сдирали волосы и обмазывали перьями: в Бердичеве задержали блогеров-садистов

В Бердичеве задержали блогеров, которые прямо в квартире пытали людей и транслировали это в интернете.

В полицию заявила мать одного из пострадавших, когда увидела видео, на котором несколько мужчин, один из которых полностью окрашенный зеленкой, издевались над ее сыном Владимиром.

Мужчину били кулаками как боксерскую грушу, полосовали резиновым шлангом, сдирали с головы волосы, обмазывали перьями. Все эти извращения транслировались в сети прямом эфире. Их за деньги заказывали подписчики.

Эту садистскую идиллию внезапно прервали правоохранители. Прямо во время прямой трансляции они ворвались в помещение.

Владимира застали на полу без сознания.

Что было дальше — смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей:

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Издевательства на камеру

История о блогерах-садистах — не первая, когда люди идут на преступления ради просмотров в соцсетях. Еще хуже, когда страдают самые незащищенные — дети.

В российском городе Уфа работница социального приюта издевалась над детьми и снимала на камеру. Затем эти видео она выкладывала в Instagram.

В 2019 году умер украинский блогер Сергей Новиков (Мопс дядя Пес), который стал известным благодаря роликам, на которых его унижали и били.

На его YouTube-канал были подписаны почти 500 тыс. человек.