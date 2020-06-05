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Факти / Надзвичайні події

Здирали волосся і обмазували пір’ям: у Бердичеві затримали блогерів-садистів

У Бердичеві затримали блогерів, які прямо у квартирі катували людей та транслювали це в інтернеті.

До поліції заявила мати одного з постраждалих, коли побачила відео, на якому кілька чоловіків, один з яких повністю пофарбований зеленкою, знущалися з її сина Володимира.

Чоловіка били кулаками як боксерську грушу, полосували гумовим шлангом, здирали з голови волосся, обмащували пір’ям. Усі ці збочення транслювалися в мережі прямому ефірі. Їх за гроші замовляли підписники.

Цю садистську ідилію раптово перервали правоохоронці. Прямо під час прямої трансляції вони увірвалися до приміщення.

Володимира застали на підлозі непритомним.

Що було далі – дивіться у сюжеті Надзвичайних новин:

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Знущання на камеру

Історія про блогерів-садистів – не перша, коли люди йдуть на злочини заради переглядів у соцмережах. Ще гірше, коли страждають найбільш незахищені – діти.

У російському місті Уфа працівниця соціального притулку знущалася над дітьми і знімала на камеру. Потім ці відео вона викладала в Instagram.

У 2019 році помер український блогер Сергій Новиков (Мопс дядько Пес), який став відомим завдяки роликам, на яких його принижували та били.

На його YouTube-канал було підписано майже 500 тис. осіб.

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