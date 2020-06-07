ДТП на Одещині: легковик влетів у відбійник

На трасі Одеса-Київ біля селя Бурдівка водій BMW не впорався з керуванням і влетів у відбійник.
У результаті отриманих тілесних ушкоджень чоловік 1967 року народження загинув на місці.
На місце аварії прибула слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод.
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Поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки.
Останнім часом в Україні почастішали ДТП та аварії на дорогах, хоча на період карантину вони помітно зменшились.
Нещодавно у Дніпрі на перехресті зіткнулися два легковики Daewoo Lanos, в результаті чого постраждало чотири людини.