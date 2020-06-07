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Факти / Надзвичайні події

Влетів у відбійник: на Одещині легковик BMW потрапив у ДТП

На трасі Одеса-Київ біля селя Бурдівка водій BMW не впорався з керуванням і влетів у відбійник.

У результаті отриманих тілесних ушкоджень чоловік 1967 року народження загинув на місці.

На місце аварії прибула слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод.

  • ДТП на Одещині: легковик влетів у відбійник
  • ДТП на Одещині: легковик влетів у відбійник
  • ДТП на Одещині: легковик влетів у відбійник
  • ДТП на Одещині: легковик влетів у відбійник
Влетів у відбійник: на Одещині легковик BMW потрапив у ДТП / 2 фотографии

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Поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки.

Останнім часом в Україні почастішали ДТП та аварії на дорогах, хоча на період карантину вони помітно зменшились.

Нещодавно у Дніпрі на перехресті зіткнулися два легковики Daewoo Lanos, в результаті чого постраждало чотири людини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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