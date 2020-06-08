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Факты / Происшествия

В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе

В Одессе 8 июня ВАЗ 2101, за рулем которого был 30-летний гражданин Азербайджана без водительского удостоверения, сбил четверых детей на пешеходном переходе.

В результате аварии одного из мальчиков госпитализировали с травмами ног. Остальные трое детей избежали серьезных травм. Их осмотрели медики скорой и отпустили домой.

По словам активиста Демьяна Ганула, дети переходили дорогу на зеленый свет.

Он добавил, что работать патрульным, которые прибыли на место, мешали представители азербайджанской общины, приехавшие поддержать своего.

В итоге патрульные составили соответствующие материалы за нарушение ПДД.

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  • В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе
  • В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе
  • В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе
  • В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе
  • В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе
  • В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе
  • В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе
  • В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе
В Одессе азербайджанец без прав сбил четверых детей на переходе / 4 фотографии

Смерть на пешеходном переходе в Одессе

20 мая в Одессе водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения и наехал на мужчину на пешеходном переходе.

Предварительно, водитель маршрутки выехал на пешеходный переход, когда светофор показывал красный сигнал, а мужчина уже двигался по нему через дорогу.

От полученных травм жертва аварии погибла на месте.

Фото: Думская

Источник: Нацполиция

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