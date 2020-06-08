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Факты / Происшествия

В Одессе мужчина взобрался на 11-метровый памятник и начал его мыть

В Одессе полицейские задержали мужчину, который залез на монумент Основателям Одессы в центре города.

Камеры сняли, как экстремал залезает до самого верха памятника, который высотой более 11 метров, и начинает протирать голову фигуры.

Мужчина прекратил это делать только тогда, когда спасатели ГСЧС приставили к памятнику лестницу, чтобы снять “альпиниста”.

В этот момент мужчина самостоятельно спустился на землю и сообщил, что просто “хотел помыть” памятник.

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Более подробно он объяснял свой поступок уже в отделении полиции.

Отметим, что полицейские и спасатели ГСЧС регулярно снимают руферов с разных объектов. Очень часто экстремалами оказываются дети. Так, в Киеве в прошлом году пришлось снимать с Северного моста сразу шестерых детей.

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