В Таиланде нашли изуродованное тело журналистки из Украины Ольги Фроловой. Женщина вместе с семьей последние шесть лет проживала там.
Ольга исчезла из дома в конце мая.
Ее муж Дмитрий Фролов рассказал, что смог узнать жену только по личным вещам, поскольку лицо и тело уже сильно пострадали.
Читайте: “Похищение” 18-летней Любови Копейки: что произошло с девушкой и реакция полиции
По его словам, когда он сообщил правоохранителям о пропаже женщины, то офицеры не были заинтересованы в работе и только проверили ее имя в базах данных. Полиция начала активно работать только после того, как тело Ольги было найдено.
Мужчина убежден, что это было самоубийство.
Убийство в Днепропетровской области
В селе Кулеши Днепропетровской области 35-летний местный житель жестоко убил и утопил 46-летнюю знакомую.
Женщина проживала в Каменском и приехала к мужчине в гости на выходные, позже ее тело выловил в водоеме местный рыбак.
По словам свидетелей, во время отдыха мужчина и женщина поссорились. Местному жителю показалось, что знакомая украла у него телефон. Он нанес ей телесные повреждения, а затем лег спать.