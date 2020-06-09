В Таиланде нашли изуродованное тело журналистки из Украины Ольги Фроловой. Женщина вместе с семьей последние шесть лет проживала там.

Ольга исчезла из дома в конце мая.

Ее муж Дмитрий Фролов рассказал, что смог узнать жену только по личным вещам, поскольку лицо и тело уже сильно пострадали.

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По его словам, когда он сообщил правоохранителям о пропаже женщины, то офицеры не были заинтересованы в работе и только проверили ее имя в базах данных. Полиция начала активно работать только после того, как тело Ольги было найдено.

Мужчина убежден, что это было самоубийство.

Убийство в Днепропетровской области

В селе Кулеши Днепропетровской области 35-летний местный житель жестоко убил и утопил 46-летнюю знакомую.

Женщина проживала в Каменском и приехала к мужчине в гости на выходные, позже ее тело выловил в водоеме местный рыбак.

По словам свидетелей, во время отдыха мужчина и женщина поссорились. Местному жителю показалось, что знакомая украла у него телефон. Он нанес ей телесные повреждения, а затем лег спать.