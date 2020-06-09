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Факти / Надзвичайні події

Обличчя і тіло понівечені: у Таїланді журналістку з України знайшли мертвою

У Таїланді знайшли понівечене тіло журналістки з України Ольги Фролової. Жінка разом з родиною останні шість років проживала там.

Ольга зникла з дому наприкінці травня.

Її чоловік Дмитро Фролов розповів, що  зміг пізнати дружину лише за особистими речами, оскільки обличчя та тіло вже сильно постраждали.

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За його словами, коли він повідомив правоохоронцям про зникнення жінки, то офіцери не були зацікавленими у роботі та лише перевірили її ім’я у базах даних. Поліція почала активніше працювати лише після того, як тіло Ольги було знайдене.

Чоловік переконаний, що це було самогубство.

Вбивство у Дніпропетровській області 

У селі Куліші Дніпропетровської області 35-річний місцевий житель жорстоко вбив та втопив 46-річну знайому.

Жінка проживала у Кам’янському та приїхала до чоловіка у гості на вихідні, пізніше її тіло виловив у водоймі місцевий рибалка.

За словами свідків, під час відпочинку чоловік та жінка посварилися. Місцевому жителю здалося, що знайома вкрала у нього телефон. Він завдав їй тілесних ушкоджень, а після цього ліг спати.

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