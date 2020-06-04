Убил и утопил: в Днепропетровской области в реке выловили тело женщины

В селе Кулеши Днепропетровской области 35-летний местный житель жестоко убил и утопил 46-летнюю знакомую.

Женщина проживала в Каменском и приехала к мужчине в гости на выходные, позже ее тело выловил в водоеме местный рыбак.

По словам свидетелей, во время отдыха мужчина и женщина поссорились. Местному жителю показалось, что знакомая украла у него телефон. Он нанес ей телесные повреждения, а затем лег спать.

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Наутро он увидел, что женщина умерла, после чего завернул ее тело в одеяло, привязал к ногам камни и выбросил в реку.

Но тело не пошло ко дну. Его крючком подцепил рыбак, вытащил на берег и сообщил об ужасной находке в полицию.

Убийца признался в содеянном и рассказал полиции детали, сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По факту убийства полиция открыла уголовное производство, мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

По словам местных жителей, у женщины осталось пятеро детей.

Жестокое убийство произошло в Крыму. 39-летний мужчина изнасиловал и выбросил в воду 6-летнюю девочку. Ребенок находился с отцом и друзьями на рыбалке.

Один из мужчин пошел проводить девочку домой, а по дороге надругался над ней и выбросил в водоем.

Убийцу задержали. По информации СМИ, он был ее крестным отцом.