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Факти / Надзвичайні події

У центрі Одеси обвалився житловий будинок

На Французькому бульварі в Одесі обрушився чотириповерховий житловий будинок. Обвал стався на вулиці Ясна 10.

У МВС уточнили, що споруда 1912 року. У будинку знаходяться 10 квартир. Всього там зареєстровані 37 жителів, але проживали 24 людини.

Частково були пошкоджені чотири квартири.

В результаті обвалення була пошкоджена газова труба, але місце поки не виявлено. Роботи з розбору завалів не проводяться через запах газу в повітрі.

З-під завалів було врятовано 24 особи.

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Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що станом на 7.00 жертв немає, але інформація уточнюється.

На місці працюють рятувальники і співробітники Нацполіції.

Вибух у квартирі в Новомосковську

9 червня вибухнула квартира в Новомосковську Дніпропетровської області. Експерти розповіли, що вибух стався в результаті витоку газу.

Житло належить місцевому жителю 1981 року народження, який на час вибуху знаходився в квартирі. Його госпіталізували з опіками I-II ступеня.

У квартирі був знайдений мобільний телефон, за допомогою якого було визначено, що причиною вибуху стала спроба самогубства.

Джерело: МВС

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