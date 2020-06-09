Взрыв квартиры в Новомосковске: подробности

Утром 9 июня взорвалась квартира, которая находится на улице Гетманской в Новомосковске Днепропетровской области.

Сообщение в ГСЧС поступило в 5.41. Владельцем квартиры является местный житель 1981 года рождения. Его госпитализировали с ожогами I-II степени. Мужчина находится в неконтактном состоянии.

В полиции рассказали, что в квартире был найден мобильный телефон, который подтвердил, что причиной взрыва стала попытка самоубийства.

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Эксперты рассказали, что взрыв произошел в результате утечки газа.

Было установлено, что сначала в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома произошел взрыв, а после пожар.

Из квартиры на четвертом этаже был спасен семилетний мальчик.

Огонь уничтожил все имущество. Также разрушена стена с соседней квартирой и поврежден фасад балкона на этаж выше.

Пожар был ликвидирован через час.











Попытка самоубийства: в Новомосковске мужчина взорвал свою квартиру / 3 фотографии

Самоубийство в Полтавской области

В Полтавской области застрелился руководитель областного эколого-натуралистического центра для школьников Виталий Беднина. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой он просил прощения и указал пароли от своих банковский карт.

По словам его заместителя, он говорил, что долго работать не будет, но коллеги не обратили внимания на его слова.