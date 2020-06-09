PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Попытка самоубийства: в Новомосковске мужчина взорвал свою квартиру

Утром 9 июня взорвалась квартира, которая находится на улице Гетманской в Новомосковске Днепропетровской области.

Сообщение в ГСЧС поступило в 5.41. Владельцем квартиры является местный житель 1981 года рождения. Его госпитализировали с ожогами I-II степени. Мужчина находится в неконтактном состоянии.

В полиции рассказали, что в квартире был найден мобильный телефон, который подтвердил, что причиной взрыва стала попытка самоубийства.

ЧитайтеТрагедия в Харькове: женщина с младенцем выпали с 19-го этажа

Эксперты рассказали, что взрыв произошел в результате утечки газа.

Было установлено, что сначала в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома произошел взрыв, а после пожар.

Из квартиры на четвертом этаже был спасен семилетний мальчик.

Огонь уничтожил все имущество. Также разрушена стена с соседней квартирой и поврежден фасад балкона на этаж выше.

Пожар был ликвидирован через час.

  • Взрыв квартиры в Новомосковске: подробности
  • Взрыв квартиры в Новомосковске: подробности
  • Взрыв квартиры в Новомосковске: подробности
  • Взрыв квартиры в Новомосковске: подробности
  • Взрыв квартиры в Новомосковске: подробности
  • Взрыв квартиры в Новомосковске: подробности
Попытка самоубийства: в Новомосковске мужчина взорвал свою квартиру / 3 фотографии

Самоубийство в Полтавской области

В Полтавской области застрелился руководитель областного эколого-натуралистического центра для школьников Виталий Беднина. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой он просил прощения и указал пароли от своих банковский карт.

По словам его заместителя, он говорил, что долго работать не будет, но коллеги не обратили внимания на его слова.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка