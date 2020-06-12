Ураган во Львовской области: погибла девушка

В Брюховичах во Львовской области прошел сильный ураган, который повалил большое дерево на дачный дом.
В это время в помещении находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте.
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11 июня во Львове и области прошел сильный ливень, который сопровождался градом, молниями и ветром.
В результате непогоды во Львове были подтоплены дороги, машины остановились в пробках, а на некоторых улицах была остановлена работа электротранспорта. Причиной стал сильный ветер, из-за которого падали деревья. Некоторые из них попали на контактные сети и оборвали их.
В горсовете насчитали более 40 упавших деревьев.
Источник: Брюховицкий поселковый совет