Ураган у Львівській області: загинула дівчина

У Брюховичах у Львівській області пройшов сильний ураган, який повалив велике дерево на дачний будинок.

В цей час в приміщенні перебувала 28-річна дівчина. Від отриманих травм вона померла на місці.

Читайте: До 40° і дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на червень







Дерево впало на будинок: на Львівщині дівчина загинула під час буревію / 2 фотографии

11 червня у Львові та області пройшла сильна злива, яка супроводжувалася градом, блискавками та вітром.

В результаті негоди у Львові були підтоплені дороги, машини зупинилися в заторах, а на деяких вулицях була зупинена робота електротранспорту. Причиною став сильний вітер, через який падали дерева. Деякі з них потрапили на контактні мережі і обірвали їх.

У міськраді нарахували понад 40 дерев, що впали.

Джерело: Брюховицька селищна рада