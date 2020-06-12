PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Дерево впало на будинок: на Львівщині дівчина загинула під час буревію

У Брюховичах у Львівській області пройшов сильний ураган, який повалив велике дерево на дачний будинок.

В цей час в приміщенні перебувала 28-річна дівчина. Від отриманих травм вона померла на місці.

Читайте: До 40° і дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на червень

  • Ураган у Львівській області: загинула дівчина
  • Ураган у Львівській області: загинула дівчина
  • Ураган у Львівській області: загинула дівчина
  • Ураган у Львівській області: загинула дівчина
Дерево впало на будинок: на Львівщині дівчина загинула під час буревію / 2 фотографии

11 червня у Львові та області пройшла сильна злива, яка супроводжувалася градом, блискавками та вітром.

В результаті негоди у Львові були підтоплені дороги, машини зупинилися в заторах, а на деяких вулицях була зупинена робота електротранспорту. Причиною став сильний вітер, через який падали дерева. Деякі з них потрапили на контактні мережі і обірвали їх.

У міськраді нарахували понад 40 дерев, що впали.

Джерело: Брюховицька селищна рада

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка