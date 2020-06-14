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Факты / Происшествия

Непогода прошлась Украиной: обесточены 300 населенных пунктов

14 июня в Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в девяти областях.

Электрики уже восстанавливают электроснабжение, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

— В результате сильных осадков, порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач. Произошло обесточивание 348 населенных пунктов в девяти областях, — заявили спасатели.

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Света нет в населенных пунктах:

  • Тернопольской области — 83;
  • Хмельницкой области — 83;
  • Житомирской области- 42;
  • Запорожской области — 35;
  • Закарпатской области — 31;
  • Киевской области — 31;
  • Запорожской области — 22;
  • Кировоградской области — 15
  • Днепропетровской области — 9.

Бригады облэнерго уже восстанавливают электроснабжение.

Погода на сегодня

В воскресенье, 14 июня, в Украине прогнозируют сильные грозы и дожди.

В западных регионах страны пройдут дожди, температура днем ​​+22°С +25°С, ночью +13°С +16°С.

На Севере также ожидаются осадки, столбики термометров покажут до +29°С днем ​​и до +21°С ночью.

В центральных областях дожди, температура днем ​​+26°С +29°С, ночью +18°С +21°С.

осадки прогнозируют и на Востоке и на Юге.

Источник: ГСЧС

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