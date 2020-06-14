Непогода прошлась Украиной: обесточены 300 населенных пунктов

14 июня в Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в девяти областях.
Электрики уже восстанавливают электроснабжение, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
— В результате сильных осадков, порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач. Произошло обесточивание 348 населенных пунктов в девяти областях, — заявили спасатели.
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Света нет в населенных пунктах:
- Тернопольской области — 83;
- Хмельницкой области — 83;
- Житомирской области- 42;
- Запорожской области — 35;
- Закарпатской области — 31;
- Киевской области — 31;
- Запорожской области — 22;
- Кировоградской области — 15
- Днепропетровской области — 9.
Бригады облэнерго уже восстанавливают электроснабжение.
Погода на сегодня
В воскресенье, 14 июня, в Украине прогнозируют сильные грозы и дожди.
В западных регионах страны пройдут дожди, температура днем +22°С +25°С, ночью +13°С +16°С.
На Севере также ожидаются осадки, столбики термометров покажут до +29°С днем и до +21°С ночью.
В центральных областях дожди, температура днем +26°С +29°С, ночью +18°С +21°С.
осадки прогнозируют и на Востоке и на Юге.