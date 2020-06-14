Непогода прошлась Украиной: обесточены 300 населенных пунктов

14 июня в Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в девяти областях.

Электрики уже восстанавливают электроснабжение, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

— В результате сильных осадков, порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач. Произошло обесточивание 348 населенных пунктов в девяти областях, — заявили спасатели.

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Света нет в населенных пунктах:

Тернопольской области — 83;

Хмельницкой области — 83;

Житомирской области- 42;

Запорожской области — 35;

Закарпатской области — 31;

Киевской области — 31;

Запорожской области — 22;

Кировоградской области — 15

Днепропетровской области — 9.

Бригады облэнерго уже восстанавливают электроснабжение.

Погода на сегодня

В воскресенье, 14 июня, в Украине прогнозируют сильные грозы и дожди.

В западных регионах страны пройдут дожди, температура днем ​​+22°С +25°С, ночью +13°С +16°С.

На Севере также ожидаются осадки, столбики термометров покажут до +29°С днем ​​и до +21°С ночью.

В центральных областях дожди, температура днем ​​+26°С +29°С, ночью +18°С +21°С.

осадки прогнозируют и на Востоке и на Юге.