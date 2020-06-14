Негода пройшлась Україною: знеструмлено 300 населених пунктів

14 червня в Україні через негоду знеструмлені понад 300 населених пунктів у дев’яти областях.
Електрики вже відновлюють електропостачання, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
– Внаслідок сильних опадів, поривів вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач. Сталося знеструмлення 348 населених пунктів у дев’яти областях, – заявили рятувальники.
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Світла немає у населених пунктах:
- Тернопільської області – 83;
- Хмельницької області – 83;
- Житомирської області- 42;
- Запорізької області – 35;
- Закарпатської області – 31;
- Київської області – 31;
- Запорізької області – 22;
- Кіровоградської області – 15
- Дніпропетровської області – 9.
Бригади обленерго вже відновлюють електропостачання.
Погода на сьогодні
У неділю, 14 червня, в Україні прогнозують сильні грози і дощі.
У західних регіонах країни пройдуть дощі, температура вдень +22°С +25°С, вночі +13°С +16°С.
На Півночі також очікуються опади, стовпчики термометрів покажуть до +29°С вдень і до +21°С вночі.
У центральних областях дощі, температура вдень +26°С +29°С, вночі +18°С +21°С.