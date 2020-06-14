Наводнение размыло дороги на Буковине и затопила село на Ивано-Фракивщины

В Украину пришла большая вода — затопленные села Ивано-Франковской области, а в Черновицкой области разрушены дороги.

Спасатели помогают преодолеть последствия непогоды, сообщают в Государственной спасательной службе.

В то же время спасатели поереджають об ухудшении погодных условий вечером 14 июня и во ночь на 15 июня.

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Размыло дорогу на Буковине

Поднятие уровня воды в реке Черемош повредило дороги возле сел Петраши, Пидзахаричи, Розтоки и Дихтинец Путильского района.















Наводнение размыло дороги на Буковине и затопила село на Ивано-Франковщине / 4 фотографии

Полиция призвала граждан быть осмотрительными и учитывать погоду, не подходить близко к водоемам, линий электропередач и деревьев.

Большая вода в Ивано-Франковской области

Вследствие дождей поднялся уровень воды в местных потоках, что привело к подтоплению дворов, жилых зданий и сельскохозяйственных угодий.

Местные жители показали, как выглядят подтоплены дома в селе Новошин Долинского района.

Предупреждение о грозе

Во вторую половину дня и вечером 14 июня, а также в первую половину ночи 15 июня ожидаются грозы.

Во время гроз местами значительные кратковременные дожди и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. В отдельных населенных пунктах град.

Ливень в Днепре

12 июня город Днепр накрыл мощный ливень. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.

Вследствие непогоды оборвались 14 линий электротранспорта и 12 линий электроснабжения. Без света остались три городские больницы. Также сильный ветер повалил 57 деревьев, которые повредили семь транспортных средств.

Источник: Полиция Буковыны, Татьяна Рошык