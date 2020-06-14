Повінь розмила дороги на Буковині та затопила села на Івано-Фраківщині

В Україну прийшла велика вода – затоплені села на Івано-Франківщині, а в Чернівецькій області зруйновані дороги.
Рятувальники допомагають подолати наслідки негоди, повідомляють у Державній рятувальній службі.
Водночас рятувальники поереджають про погіршення погодніх умов ввечері 14 червня та в ніч на 15 червня.
Читайте: Негода в Україні залишила 80 населених пунктів без світла – ДСНС
Розмило дорогу на Буковині
Підняття рівня води в річці Черемош пошкодило дороги біля сіл Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.
Поліція закликала громадян бути обачними та зважати на погоду, не підходити близько до водойм, ліній електропередач і дерев.
Велика вода в Івано-Франківській області
Внаслідок дощів піднявся рівень води в місцевих потічках, що призвело до підтоплення дворогосподарств, житлових будівель та сільськогосподарських угідь.
Місцеві мешканці показали, як виглядають підтоплені будинки у селі Новошин Долинського району.
Попередження про грозу
В другу половину дня та ввечері 14 червня, а також в першу половину ночі 15 червня очікуються грози.
Під час гроз місцями значні короткочасні дощі та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. В окремих пунктах град. (І рівень небезпечності, жовтий).
Злива у Дніпрі
12 червня місто Дніпро накрила потужна злива. За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів.
Внаслідок негоди обірвалися 14 ліній електротранспорту і 12 ліній електропостачання. Без світла залишились три міські лікарні. Також сильний вітер повалив 57 дерев, які пошкодили сім транспортних засобів.
Джерело: Поліція Буковини, Тетяна Рошик