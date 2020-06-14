Повінь розмила дороги на Буковині та затопила села на Івано-Фраківщині

В Україну прийшла велика вода – затоплені села на Івано-Франківщині, а в Чернівецькій області зруйновані дороги.

Рятувальники допомагають подолати наслідки негоди, повідомляють у Державній рятувальній службі.

Водночас рятувальники поереджають про погіршення погодніх умов ввечері 14 червня та в ніч на 15 червня.

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Розмило дорогу на Буковині

Підняття рівня води в річці Черемош пошкодило дороги біля сіл Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.















Повінь розмила дороги на Буковині та затопила село на Івано-Франківщині / 4 фотографии

Поліція закликала громадян бути обачними та зважати на погоду, не підходити близько до водойм, ліній електропередач і дерев.

Велика вода в Івано-Франківській області

Внаслідок дощів піднявся рівень води в місцевих потічках, що призвело до підтоплення дворогосподарств, житлових будівель та сільськогосподарських угідь.

Місцеві мешканці показали, як виглядають підтоплені будинки у селі Новошин Долинського району.

Попередження про грозу

В другу половину дня та ввечері 14 червня, а також в першу половину ночі 15 червня очікуються грози.

Під час гроз місцями значні короткочасні дощі та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. В окремих пунктах град. (І рівень небезпечності, жовтий).

Злива у Дніпрі

12 червня місто Дніпро накрила потужна злива. За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів.

Внаслідок негоди обірвалися 14 ліній електротранспорту і 12 ліній електропостачання. Без світла залишились три міські лікарні. Також сильний вітер повалив 57 дерев, які пошкодили сім транспортних засобів.

Джерело: Поліція Буковини, Тетяна Рошик