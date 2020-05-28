PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Не справился с управлением: в Полтаве полицейский совершил смертельное ДТП

В Полтаве на автодороге Киев-Харьков произошло смертельное ДТП. Сержант Нацполиции, находясь за рулем Mercedes Sprinter, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

В Полтаве полицейский совершил смертельное ДТП

Автомобиль перевернулся, а пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте. Еще один милиционер и гражданский человек госпитализированы в местную больницу.

ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

ЧитайтеПод Киевом грузовик влетел в легковушку — четверо пострадавших

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее на Бориспольской трассе водитель грузового автомобиля въехал в Lada. В легковушке находилась семья из четырех человек. Все получили травмы различной степени тяжести — трех, в том числе водителя, госпитализировали.

Источник: ГБР

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка