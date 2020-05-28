В Полтаве полицейский совершил смертельное ДТП

В Полтаве на автодороге Киев-Харьков произошло смертельное ДТП. Сержант Нацполиции, находясь за рулем Mercedes Sprinter, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

Автомобиль перевернулся, а пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте. Еще один милиционер и гражданский человек госпитализированы в местную больницу.

ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее на Бориспольской трассе водитель грузового автомобиля въехал в Lada. В легковушке находилась семья из четырех человек. Все получили травмы различной степени тяжести — трех, в том числе водителя, госпитализировали.