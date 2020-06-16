В Киеве мужчина хотел взорвать многоэтажный дом

В Днепровском районе Киева полиция задержала 42-летнего мужчину, который планировал взорвать многоэтажный дом.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому своих мотивов объяснить не смог.

Правоохранителей вызвал его отец, который сообщил, что сын закрылся на кухне и открыл все конфорки на газовой плите.

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Полиция эвакуировала всех жильцов дома на улице Анатолия Соловьяненко, а затем были отключены газо- и энергоснабжение.

Относительно виновника происшествия открыто производство по ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Похожий случай недавно произошел в Харькове: там мужчина сначала задушил свою жену, а затем спровоцировал утечка газа в многоквартирном доме, который чуть не подорвался.

Как сообщили соседи, запах газа ощущался на всех этажах, поскольку проникал через вытяжки.

Задержанный мужчина объяснил свой поступок ревностью, а после того, как убил жену, сам хотел покончить с жизнью. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.