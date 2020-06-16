В Киеве мужчина с ножом остановил метро, его с ранением нашли в туннеле

Киевское метро было вынуждено приостановить движение на красной линии из-за мужчины с ножом, угрожавшего причинить себе вред.

Неизвестный спрыгнул на пути и забежал в тоннель на станции Берестейская.

Правоохранителям понадобилось полчаса, чтобы разыскать мужчину, у которого было ранение живота.

На место происшествия вызвали работников скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают личность задержанного и обстоятельства, которые толкнули потерпевшего на такой шаг.

По состоянию на 21.30 метро работает в обычном режиме.

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“Минирование” метро 1 июня

1 июня 2020 года Киевский метрополитен получил сигнал о минировании моста Метро, остановил движение поездов и вызвал полицию.

Правоохранители на мосту Метро обнаружили мужчину с пакетом, который угрожал взорвать конструкцию.

После того, какая мужчину задержали, оказалось, что взрывчатки у “минера” с собой не было.

Сначала суд арестовал злоумышленника, но впоследствии изменил ему меру пресечения, отправив в психушку.