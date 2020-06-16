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Факти / Надзвичайні події

Евакуювали всіх жителів: у Києві чоловік хотів підірвати багатоповерхівку

У Дніпровському районі Києва поліція затримала 42-річного чоловіка, який планував підірвати багатоповерховий будинок.

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння, тому своїх мотивів пояснити не зміг.

Правоохоронців викликав його батько, який повідомив, що син зачинився на кухні та відкрив усі конфорки на газовій плиті.

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У Києві чоловік хотів підірвати багатоповерховий будинок

Поліція евакуювала усіх мешканців будинку на вулиці Анатолія Солов’яненка, а потім було відключено газо- та енергопостачання.

Стосовно винуватця події відкрито провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Схожий випадок нещодавно відбувся у Харкові: там чоловік спочатку задушив свою дружину, а потім спровокував витік газу у багатоквартирному домі, який мало не підірвався.

Як повідомили сусіди, запах газу відчувався на всіх поверхах, оскільки проникав через витяжки.

Затриманий чоловік пояснив свій вчинок ревнощами, а після того, як вбив дружину, сам хотів покінчити із життям. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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