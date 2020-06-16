Контрразведка задержала командира боевого корабля, который работал на РФ

Командира боевого корабля задержала военная контрразведка.

Он попытался передать оборонные сведения спецслужбам РФ, сообщили в Службе безопасности Украины.

Капитан 2 ранга без разрешения выехал в оккупированный Крым.

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Там офицер получил российский паспорт.

— После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа. Он начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам, — сообщили в СБУ.

По данным оперативников СБУ, для этого он в ближайшее время собирался уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.

СБУ задержала генерала

В апреле контрразведка задержала генерала СБУ Валерия Шайтанова, которого назвала организатором терактов в Украине.

Шайтанов в 2014 году руководил Центром специальных операций СБУ. Воевал на Донбассе, планировал операции альфовцев там.

По данным следствия, он находился на агентурном связи в полковника ФСБ Игоря Егорова.

Офицер Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ дал генералу псевдоним Бобыль.