Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.
Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, заявляют в СБУ. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.
— Человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости, — заявил глава СБУ Иван Баканов.
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Валерий Альбертович Шайтанов является одним из бывших руководителей Центра специальных операций А СБ Украины.
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Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене / 6 фотографий
Он находился на агентурной связи под псевдонимом Бобыль с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Это офицер Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций.
Следствие располагает бесспорными доказательствами — Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тыс. и паспорт гражданина РФ.
Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию про:
- обстоятельства проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;
- международное сотрудничество спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;
- сотрудников руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и Альфы, украинских разведывательных органов;
- подбор, изучение и привлечение офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.
Используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.
Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.
Как писали Факты ICTV, СБУ прекратили в Киеве деятельность блогера, который в своих аккаунтах в соцсетях размещал публикации с пропагандой сепаратизма.
Фото: СБУ
Источник: СБУТеги: Державна зрада, Разведка, СБУЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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