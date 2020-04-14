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Факты / Происшествия

Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, заявляют в СБУ. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

— Человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости, — заявил глава СБУ Иван Баканов.

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Валерий Альбертович Шайтанов является одним из бывших руководителей Центра специальных операций А СБ Украины.

  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
  • Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене
Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене / 6 фотографий

Он находился на агентурной связи под псевдонимом Бобыль с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Это офицер Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций.

Следствие располагает бесспорными доказательствами — Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тыс. и паспорт гражданина РФ.

Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию про:

  • обстоятельства проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;
  • международное сотрудничество спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;
  • сотрудников руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и Альфы, украинских разведывательных органов;
  • подбор, изучение и привлечение офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

Как писали Факты ICTV, СБУ прекратили в Киеве деятельность блогера, который в своих аккаунтах в соцсетях размещал публикации с пропагандой сепаратизма.

Фото: СБУ

Источник: СБУ

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