











Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали по подозрению в госизмене / 6 фотографий

Он находился на агентурной связи под псевдонимом Бобыль с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Это офицер Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций.

Следствие располагает бесспорными доказательствами — Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тыс. и паспорт гражданина РФ.

Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию про:

обстоятельства проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

международное сотрудничество спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

сотрудников руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и Альфы, украинских разведывательных органов;

подбор, изучение и привлечение офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

Как писали Факты ICTV, СБУ прекратили в Киеве деятельность блогера, который в своих аккаунтах в соцсетях размещал публикации с пропагандой сепаратизма.

Фото: СБУ